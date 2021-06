Vem na ‘vibe’ com esperança, tens de acreditar. Vai em frente e avança, não podemos parar.”

É esta a mensagem da TVI para a seleção portuguesa de futebol. E porque na TVI todos acreditamos e confiamos na nossa seleção, e porque todos temos a esperança de chegar bem longe e vencer novamente este campeonato, criámos um hino de apoio para os jogadores, para o selecionador, equipa médica e todos os elementos que constituem a “nossa equipa” e que estarão a representar Portugal no Euro 2020.

Veja aqui:

Jornalistas, atores, apresentadores e comentadores da estação aceitaram o desafio e, juntos, de cachecol ao peito e bola nos pés, gravaram este hino de apoio à nossa seleção, que não só motiva como também mostra a enorme vontade que temos de vencer!

A música “Vem na vibe”, um tema original da cantora Blaya de 2018, produzido pela RedMojo, é agora adaptado para este hino TVI e conta com a participação de Virgul e April Ivy. Veja o vídeo na íntegra, aqui.

Ao nível da cobertura especial dedicada ao EURO 2020, para além dos 12 jogos transmitidos em sinal aberto, os espetadores não podem perder o “Diário do Euro” na TVI – apresentado por Cláudia Lopes e Joaquim Sousa Martins – e “Mais Euro” na TVI24, com Catarina Cardoso e João Pedro Rodrigues.

O acompanhamento diário do EURO 2020 é feito na antena da TVI, TVI24, no TVI Player e também no site da TVI24.

Estamos juntos na Emoção! Força Portugal!