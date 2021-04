Os lusodescendentes da Venezuela estão a fugir da crise para Espanha, Chile e outros países de idioma castelhano devido às dificuldades em falar português, alertou o diretor da Escola de Administração e Contabilidade da Universidade Católica Andrés Bello (UCAB).

O diretor da escola da UCAB falava à agência Lusa na sede em Caracas, explicando que muitos lusodescendentes que nasceram na Venezuela “têm o mesmo problema” que ele próprio “com a questão de falar português”.

Talvez entendam, mas falar e escrever é complicado, por isso emigram para a Espanha, Santiago do Chile [no Chile], procurando outras culturas, outras sociedades, onde podem viver com mais tranquilidade e ter um projeto de vida com mais futuro”, notou.