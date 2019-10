Foram 8.316 os portugueses que, em 2017, entraram em França, segundo os dados da nova série facultada ao Observatório pelo Institut National de la Statistique et de Études Économiques [Instituto Nacional de Estatística e de Estudos Económicos francês]. Este número representa um decréscimo de 32,8% quando comparado com o das entradas no ano anterior", refere-se num comunicado do observatório.