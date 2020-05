Um português de 36 anos morreu na Autoestrada 1 (A1), que liga Lausana a Genebra, após ter saído do carro para mudar um pneu furado, na faixa de emergência antes de Bursins, na Suíça francesa, anunciou a polícia.

Em comunicado, a Polícia Cantonal de Vaud informou que, na segunda-feira, ocorreram três acidentes no mesmo local na A1, em apenas cinco horas, com as duas faixas foram bloqueadas, causando interrupções durante toda a manhã.

O acidente que custou a vida de um português de 36 anos ocorreu pouco antes das 08:00 locais (09:00 em Lisboa), em Gland, na direção de Genebra.

Um motorista suíço de 54 anos colidiu com o português, que se encontrava na faixa de emergência, fora do veículo de entregas onde seguia, para mudar um pneu furado.

A vítima tinha parado a viatura na berma da estrada, pouco antes de Bursins, na sequência de um furo. Apesar da rápida chegada dos serviços de emergência, a vítima acabou por perder a vida no local do acidente.