A Polícia Marítima portuguesa resgatou, esta terça-feira, 49 migrantes, entre os quais 29 crianças, que tentavam chegar à ilha de Lesbos, na Grécia, a bordo de um bote.

Em comunicado, a Polícia Marítima refere que uma equipa que efetuava patrulhamento recebeu informação sobre um alvo suspeito a navegar a cerca de 4,5km do Cabo Karokas, tendo enviado de imediato uma embarcação para o local, onde foi detetado um bote com 49 migrantes a bordo, dos quais 29 crianças, 10 mulheres e 10 homens, estando também uma embarcação da Guarda Costeira grega junto do bote.

A Guarda Costeira grega solicitou a colaboração da equipa da Polícia Marítima no transporte dos migrantes para o porto de Skala Skamineas, que foram desembarcados em segurança e entregues às autoridades gregas.

Desde 2014, ano em que iniciou a participação na missão POSEIDON, a Polícia Marítima já resgatou 6.725 migrantes no Mediterrâneo.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação POSEIDON, sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.