Um homem, de 30 anos, foi detido por posse de arma e munições proibidas esta segunda-feira, em Sines.

De acordo com informação avançada pela GNR, o alerta foi dado por populares, que deram conta de um veículo suspeito que se encontrava parado junto à Estrada Nacional 120, com as chapas da matrícula tapadas.

À chegada ao local, a Guarda abordou o condutor da viatura e, no decorrer das diligências, conseguiram apurar que o homem tinha uma arma de caça "carregada com zagalote, pronta a fazer fogo", pode ler-se na nota enviada pelos militares.

A mesma fonte avançou que o suspeito tinha tentado abordar vários condutores que seguiam naquela estrada.

Foram apreendidos uma arma de fogo, uma arma branca e seis munições de zagalote.

O homem será ainda esta segunda-feira presente ao Tribunal Judicial de Santiago do Cacém, para conhecer as medidas de coação tidas por adequadas.