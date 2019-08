Os moradores da Porto da Rua das Andrezas, zona da Boavista, que ficaram hoje sem eletricidade devido a um poste de eletricidade incendiado já têm luz nas suas casas, avançou à Lusa fonte da EDP Distribuição.

As equipas de trabalho conseguiram resolver pelas “14:55 de hoje a avaria” e os moradores já têm eletricidade em casa, confirmou à Lusa fonte da EDP Distribuição.

Um poste de eletricidade ardeu hoje na Rua das Andrezas, na zona do Bessa e da Boavista, na cidade do Porto, provocando falta de luz nas habitações e estabelecimentos comerciais.

Fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto e dos Bombeiros Sapadores do Porto disseram foi registado um "curto-circuito na Rua das Andrezas", na freguesia de Ramalde, pelas 13:00 de hoje e que no local esteve uma viatura, com quatro elementos dos sapadores do Porto, para apagar o incêndio de deflagrou "num poste de eletricidade".

Fonte da EDP Distribuição explicou, por seu turno, que houve "uma avaria da rede de média tensão" na Rua das Andrezas e que estava "um posto de transformação fora de serviço".