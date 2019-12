O posto de Correios de Cardigos, concelho de Mação, foi hoje alvo de um assalto à mão armada tendo o assaltante conseguido fugir com milhares de euros, disse à Lusa o presidente da Junta de Freguesia.

Eram cerca de 09:15 e a funcionária tinha aberto há pouco tempo os correios quando apareceu um indivíduo encapuzado, de arma em punho, que saltou o balcão e apontou a pistola à cabeça da funcionária, tendo esta entregue tudo o que tinha", disse o presidente da Junta de Freguesia de Cardigos, Carlos Leitão.

De acordo com o autarca, o assalto rendeu "mais de 10 mil euros".

Segundo o presidente daquela freguesia do distrito de Santarém, hoje "havia mais dinheiro do que o habitual por ser altura de pagamento de reformas", tendo adiantado que o assalto, "não sendo um caso isolado, com tal montante nunca tinha acontecido".

Questionado sobre se o assaltante teria atuado isolado, Carlos Leitão disse que "perto do posto de correios não estava ninguém" à sua espera, tendo o autor do crime "fugido a pé".

Tendo em conta que o posto dos CTT de Cardigos funciona em instalações cedidas pela junta de freguesia, será a autarquia a responsabilizar-se e a assumir as despesas do assalto, uma situação "preocupante" no entender do autarca.

É um rombo muito grande às finanças da Junta de Freguesia porque para não privar a população deste serviço público cedemos o edifício, a funcionária e ainda ficamos responsáveis por estas situações de assaltos. Vou ter de negociar com os CTT um pagamento faseado, porque de outra forma não temos hipótese", frisou o autarca de uma freguesia com um orçamento anual na ordem dos 70 mil euros.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Mação disse que "não é normal um assalto com esta violência" numa localidade pacata, considerando que este é um "caso grave de insegurança" tendo em conta a hora da ocorrência e o local, no centro de Cardigos.

A GNR e a Polícia Judiciária estiveram no local, estando agora as autoridades a conduzir a investigação deste assalto.