O Cento de Logística dos CTT em Cabo Ruivo, Lisboa, foi evacuado esta quinta-feira depois da receção de um "objeto suspeito", avançou a PSP de Lisboa.

No âmbito do procedimento previsto nestas situações, a PSP ativou o apoio dos bombeiros, através do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que se encontram no local desde cerca das 14:40, juntamente com uma equipa do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo e a Polícia Judiciária.

O alerta foi dado às 12:30.

Ao que a TVI conseguiu apurar no local, junto de funcionários do estabelecimento, o pacote terá sido endereçado ao primeiro-ministro com um remetente italiano.