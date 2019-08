Um homem foi detido em flagrante de delito, na quinta-feira, por ser suspeito do crime de violência doméstica, na freguesia da Póvoa de Santa Iria, no concelho de Vila Franca de Xira, em Lisboa, informou esta sexta-feiraSindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas a PSP.

Em comunicado à imprensa, o Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão de Policial de Vila Franca de Xira, referiu que as autoridades “deslocaram-se à residência da vítima e agressor, local de onde eram audíveis barulhos vindos do interior da mesma”.

De acordo com a PSP, houve necessidade de arrombar a porta da casa, porque o suspeito “negou-se a abrir a porta”. Após as diligências, foram ainda apreendidas 140 munições, quatro armas brancas, um bastão extensível, uma arma de ar comprimido e três outras armas.

O homem foi presente no Tribunal de Vila Franca de Xira, para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretadas as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e de adquirir armas.