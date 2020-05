Dois agentes da PSP ficaram feridos, esta segunda-feira de madrugada, quando respondiam a uma ocorrência na Rua José Diogo da Silva, em Oeiras.

Os agentes respondiam à ocorrência onde três homens foram vitimas de agressão física pelos passageiros de uma viatura Audi de cor azul que se pôs em fuga, sendo que uma das vítimas ficou em estado grave e teve de ser transportada ao hospital São Francisco Xavier.

A viatura viria a ser encontrada no interior do Bairro do Pombal, tendo os elementos policiais sido alvo de arremesso de pedras por parte dos moradores.

O carro policial sofreu danos no pára-brisas frontal e um dos agentes sofreu hematoma no peito devido ao embate de uma pedra, enquanto o outro agente sofreu um hematoma no olho devido agressão de um homem com 35 anos, que foi detido.

Os agentes receberam tratamento no Hospital São Francisco Xavier bem como o detido, no qual foi usado a "taser".

Também esta segunda-feira de madrugada, na Rua Cesária Évora, Póvoa de Santa Iria, uma patrulha da PSP que abordou um grupo de cerca de 40/50 pessoas a conviver na rua, viu ser-lhes arremessados diversos objectos (garrafas).

Apesar da atitude hostil, os meios efectuaram dispersão do local, não havendo quaisquer danos ou feridos a registar.