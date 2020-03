A primavera a partir da vista da janela. Esta deveria ter sido a ideia adotada por todos os portugueses desde que foi declarado o estado de emergência, em vigor desde este domingo. Mas, ao contrário de todas as recomendações das autoridades de saúde, muitas foram as pessoas que aproveitaram o fim de semana para passear em família, sem qualquer distanciamento social, conforme ilustraram várias imagens que chegaram às redações.

As imagens chegaram de vários pontos do país, assim como as críticas daqueles que por estarem a zelar pela saúde de todos não o fazem e chegam até a abdicar de estar com as suas famílias.

Sara Ferreira é uma médica natural da Póvoa de Varzim, que trabalha em Viana do Castelo, e que revelou no Facebook estar a trabalhar há 15 dias sem folgas. Na mesma plataforma, deixou um desabafo, que conta com milhares de comentários e partilhas.

Adoraria estar a passear descontraidamente na Marginal com os meus, contudo estou a trabalhar, a cuidar de quem está doente. Hoje estou no hospital, assim como vou estar amanhã, e no dia seguinte, e no outro... Vou estar porque vou ser cada dia mais necessária. E sabem porquê? Porque a população ainda não compreendeu que este vírus é real e mata”, escreveu a médica de urgência que admitiu estar há mais de duas semanas sem folgar.

Como refere a profissional de saúde, o risco de infeção pelo novo coronavírus é real e esta segunda-feira os números em Portugal voltaram a subir: 23 pessoas morreram, o número de casos confirmados de covid-19 já ultrapassou os dois milhares e há mais de 1400 pessoas a aguardar resultados.

“Meus amigos não se iludam, infelizmente vai morrer muita gente, meus conhecidos e vossos conhecidos, meus amigos e vossos amigos, meus familiares e vossos familiares... Médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, seguranças, funcionários dos hospitais... todos estamos a fazer a nossa parte, façam vocês a vossa”, apelou a médica Sara Ferreira.

Os passeios deste domingo também indignaram a enfermeira Suse Antunes, que partilhou a sua opinião nas redes sociais. A mulher publicou um texto acompanhado de duas fotografias onde relembra que os profissionais de saúde estarão a apoiar sempre todos os doentes, independentemente dos seus atos.