O decreto do estado de emergência em Portugal entrou em vigor este domingo (22 de março), e as autoridades continuam a apelar para que as pessoas se mantenham em casa e evitem ao máximo sair à rua. Também este domingo, várias imagens mostraram as praias da Póvoa de Varzim cheias de gente, contrariando as recomendações do Governo e da Direção-Geral da Saúde. As medidas visam a contenção da pandemia Covid-19, que em Portugal já matou 23 pessoas e infetou mais de duas mil.

Esta situação indignou a enfermeira Suse Antunes, que partilhou a sua opinião nas redes sociais.

A mulher publicou um texto acompanhado de duas fotografias. Numa delas aparece a própria, com várias marcas da utilização diária da máscara protetora. Na outra figura está um homem intubado, que Suse Antunes utiliza para relembrar que os profissionais de saúde estarão a apoiar sempre todos os doentes, independentemente dos seus atos.

Quando se diz que podem sair de casa para dar uma voltinha e manter a sanidade mental minha gente, é para irem passear o cão, ir levar o lixo, e aproveitar e dar uma volta maior ao bairro e tal, se virem que não há muita gente na rua... E, ainda assim, pelo tempo mais limitado possível.... Não é para isto que se viu hoje!!", afirma.

Suse Antunes, num texto visivelmente emocionado, afirma que está a abdicar de tempo com o marido e os dois filhos para ajudar na luta contra o novo coronavírus.