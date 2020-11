Cristina Ferreira lançou domingo à noite uma petição online para levar o debate sobre o ciberbullying à Assembleia da República. Esta iniciativa surge na sequência do lançamento do livro que a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI acaba de lançar, cujas receitas vão reverter para instituições que se dedicam a este tema.

Veja aqui a petição de Cristina Ferreira.

No livro, que se intitula “Pra Cima de Puta”, Cristina Ferreira relata os ataques e insultos de que foi alvo na internet, sobretudo nas redes sociais e consulta vários especialistas sobre este problema que afeta milhares.

Segundo a nova lei parlamentar, para ser levada a discussão, uma petição necessita de dez mil assinaturas , um número já largamente ultrapassado.

Em entrevista no Jornal das 8 de sábado passado, a apresentadora veio falar sobre a publicação, que resultou de várias críticas e ataques de que foi alvo nas redes sociais. "São uma tentativa clara de destruir, destruir a minha mora, destruir quem eu sou, pessoalmente", disse. A apresentadora entende que é alvo de críticas porque "Portugal não suporta a evidência do sucesso", citando Valter Hugo Mãe, que escreveu o prefácio do livro. " As pessoas culpam-nos por nos correr bem, porque trabalhámos para isso, porque atingimos este patamar ", afirma.

A apresentadora revelou na entrevista que, desde que anunciou a sua saída da SIC para a TVI começou a receber muitos comentários críticos, tendo-se mostrado surpreendida com o sucedido. "Todos temos direito a achar que as nossas escolhas não foram as mais corretas", refere, sobre o regresso à TVI.

A petição online conta já com mais de 40 mil assinaturas.

O texto da petição assinado por Cristina Ferreira: