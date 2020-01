Dois homens estão internados no hospital de São José com ferimentos graves, depois de terem sido esfaqueados na madrugada desta quarta-feira, em Lisboa.

As vítimas apresentam ferimentos naz zonas do pescoço, cabeça e tronco. O INEM acorreu ao local e transportou os dois homens para o Hospital de São José.

A arma utilizada acabou por ser recuperada pelas autoridades, com os suspeitos a serem identificados.

As agressões ocorreram por volta das 06:41, junto à Praça do Chile.

Os atos terão sido cometido por um homem que estaria acompanhado de outro indivíduo e duas mulheres.

PSP Lisboa

06h41

Praça do Chile, agressões com arma branca, suspeito 1 H acompanhado 1H e 2M, esfaqueou 2 H que sofreram ferimentos em varias partes do corpo (pescoço, tronco e cabeça), foram transportado por 2 ambulâncias do INEM e acompanhados pela VMER em estado grave para o HS José. A faca foi recuperada e os suspeitos identificados. Diligências em curso.