A ida a banhos na Praia da Baía, em Espinho, voltou esta segunda-feira a ser autorizada, depois de as análises efetuadas às respetivas águas, na sequência de reações alérgicas em oito crianças, terem passado a evidenciar resultados normais.

O levantamento da interdição que vigorava desde a semana passada nessa porção de costa do distrito de Aveiro estava previsto apenas para a próxima quarta-feira, mas os testes laboratoriais esta segunda-feira divulgados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) já evidenciaram parâmetros regulares.

A interdição na Praia da Baía foi levantada. As análises efetuadas pela APA estão normais”, revelou esta tarde à Lusa o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil e comandante dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, Pedro Louro.