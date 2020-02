Um homem, de 31 anos, que regressou no dia 19 de fevereiro de Milão, Itália, é o primeiro caso suspeito de coronavírus no arquipélago dos Açores, confirmou, esta quinta-feira, a Autoridade Regional de Saúde.

"Trata-se de um indivíduo do sexo masculino, com 31 anos, residente no concelho da Praia da Vitória, que regressou no dia 19 de fevereiro de Milão, Itália. Este caso está já a ser acompanhado pelas autoridades de saúde e, de acordo com os procedimentos fixados, serão agora realizadas as colheitas de amostras biológicas para diagnóstico laboratorial", lê-se no comunicado.

Portugal teve, nas últimas 24 horas, 27 novos casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus, totalizando 52 até esta quinta-feira, dos quais 16 se encontram a aguardar resultados laboratoriais, indicou a Direção-Geral da Saúde.

Do total de novos casos suspeitos, 26 são cidadãos provenientes do norte de Itália e um do Japão.

O balanço provisório da epidemia do novo coronavírus Covid-19 é de mais de 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por cerca de 50 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram.

Além de 2.744 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

