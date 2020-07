O corpo de um homem encontrado no domingo na fenda da Arrábida, perto da praia do Creiro, na serra da Arrábida, deverá ser resgatado esta segunda-feira de manhã, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores de Setúbal.

Segundo Paulo Lamego, o corpo encontrado é de um homem que aparenta ter cerca de 30 anos e o óbito foi confirmado no local pouco depois de ter sido dado o alerta, ao final da tarde de domingo.

De acordo com o responsável dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, esta segunda-feira de manhã iniciaram-se as perícias da Polícia Judiciária de Setúbal, para verificar se há indícios de crime, e só depois se deverá proceder ao resgate do cadáver, operação que deverá ficar concluída até ao final da manhã.

A fenda da Arrábida é uma zona muito conhecida e frequentada pelos praticantes de escalada. É também utilizada frequentemente para treino da própria Companhia de Sapadores Bombeiros de Setúbal.