As autoridades estão a investigar as circunstâncias da morte de um homem de 59 anos cujo corpo foi encontrado este domingo na Praia do Samouco, no concelho de Alcochete, distrito de Setúbal.

O corpo do homem foi encontrado, ao início da manhã, por uma pessoa que passava perto do local, referindo que as investigações estão a cargo da Polícia Marítima e da Polícia Judiciária.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal adiantou à Lusa que o alerta foi dado às 09:25 e que o corpo foi recolhido pelos bombeiros e, posteriormente, transportado para a morgue do Hospital do Barreiro.

Estiveram no local elementos da Polícia Judiciária, Polícia Marítima, GNR, Bombeiros de Alcochete e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 28 operacionais, apoiados por 10 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação.