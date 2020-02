O cadáver de uma baleia anã em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã deste sábado na praia do creio, em Setúbal.

O alerta para a presença do animal foi dado por volta das 13:00.

Fonte da Polícia Marítima de Setúbal confirmou à TVI que os trabalhos de remoção do animal "já estão a decorrer", para “evitar contaminar o local”, devido ao "avançado estado de putrefação" do animal.

