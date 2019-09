O verão de 2019 tem desiludido muitos portugueses. Apesar das temperaturas recorde em várias cidades da Europa, as vagas de calor têm andado longe de Portugal, tradicionalmente um dos países com o clima mais quente durante o verão europeu. Como consequência disso, a temperatura da água tem deixado a desejar, nomeadamente no Algarve, mas a situação começa agora a mudar.

O primeiro sinal de verão tardio chegou esta quarta-feira, depois de Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ter revelado que o mar teve temperaturas próximas dos 25 e dos 26 graus.

Segundo dados do IPMA, a temperatura da água deve subir significativamente na região mais a sul do país durante os próximos dias. Praias como Albufeira, Armação de Pêra ou Vilamoura deverão ver o mar chegar a valores perto dos 24 graus Celsius.

A quase ausência de vento também ajuda a que o início de setembro marque um dos melhores períodos para ir à praia no Algarve, depois de meses de julho e agosto tímidos.