Um trabalhador da construção civil morreu esta quarta-feira ao cair de um prédio em construção em Valongo, distrito do Porto, confirmaram à Lusa fontes do Comando de Operações e Socorro (CDOS) e PSP do Porto.

Segundo fonte do CDOS, o homem terá caído de uma altura de cinco metros.

Já fonte PSP acrescentou que a vítima mortal tinha 50 anos e era de nacionalidade estrangeira.

O alerta para o acidente de trabalho aconteceu pelas 12:06, na Rua do Solgidro, tendo o óbito sido declarado no local pelas 12:30.

No local estiveram, além da PSP, os Bombeiros de Valongo, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João, no Porto.