A chave vencedora do concurso 088/2019 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 02 - 20 - 39 - 44 - 48 e as estrelas 05 e 07.

Este concurso prevê um jackpot de 80 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou na terça-feira na chave vencedora, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.