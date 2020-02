A EY Portugal divulgou esta sexta-feira os resultados da primeira reunião do júri do EY Entrepreneur, na qual foram escolhidos os cinco finalistas da 8ª edição do programa, do qual a TVI é parceira.

O júri considerou que, face aos pergaminhos do programa e ao percurso de cada candidato, os mais qualificados para disputarem o título de EY Entrepreneur of the Year deste ano são:

- António Carlos Rodrigues – Casais S.A.

- Guy Villax – Hovione Farmaciência S.A.

- Carlos Mendes Gonçalves – Mendes Gonçalves S.A.

- António Oliveira – OLI – Sistemas Sanitários S.A.

- Rupert Symington - Symington Family Estates, Vinhos, S.A.

Para o Presidente do Júri, António Gomes Mota: “Esta edição tinha novamente um forte lote de candidatos, mas também tínhamos um júri com forte experiência e capacidade de decisão, pelo que se chegou rapidamente a consenso sobre quem deveriam ser os finalistas”.

João Alves, Presidente da EY em Portugal, mostrou-se satisfeito com a escolha: “Temos sempre a preocupação de escolher um júri diversificado, composto por pessoas experientes e que conjuguem a perspetiva da academia e de diferentes setores de atividade. Seguindo este princípio e dando total independência ao júri sabemos que teremos sempre boas decisões e bons finalistas".

A avaliação do júri incidiu sobre todo o percurso empreendedor dos candidatos, tendo avaliado seis parâmetros distintos: espírito empreendedor, desempenho financeiro, estratégia, impacto nacional e global, inovação e integridade pessoal.

O júri voltará a reunir no final de março para eleger o EY Entrepreneur of the Year 2020, que representará Portugal na final mundial deste prestigiado programa. O EY World Entrepreneur of the Year terá lugar em junho, reunindo no Mónaco os laureados de cerca de 60 países.

A Gala final para anúncio do vencedor terá lugar em abril.

A última edição do EoY em Portugal contou com finalistas como Manuel Rui Nabeiro e Rui Miguel Nabeiro (Delta Cafés), Luís Moura e Silva (Wit Software), Nuno Sebastião (Feedzai), João Miranda (Frulact), Luís Miguel Sousa (Grupo Sousa), Mário Ferreira(Grupo Mystic Invest) e António Rios Amorim (Corticeira Amorim), que se sagrou o vencedor.