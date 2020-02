O presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, afirmou hoje que “não há racismo” no concelho, sublinhando que os incidentes de domingo com o futebolista Marega foram um “epifenómeno desportivo” que deve ser avaliado “com justiça”.

Em declarações aos jornalistas à margem da inauguração de um gabinete de psico-oncologia, Domingos Bragança disse que não está a relativizar o que aconteceu no domingo no estádio D. Afonso Henriques e vincou que condena “qualquer tipo de atitude de racismo”, seja em Guimarães ou em qualquer outra parte do mundo.

Quem conhece Guimarães, sabe que é assim: em Guimarães não há racismo, Guimarães é uma cidade inclusiva, multicultural e multirracial. Os episódios que aconteceram não expressam o que é Guimarães, nem os vimaranenses, nem os vitorianos”, referiu.

No domingo, o avançado Marega pediu para ser substituído, ao minuto 71 do jogo da 21.ª jornada da I Liga, entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães, por ter ouvido cânticos e gritos racistas de adeptos da formação vimaranense.

Jogadores do FC Porto e também do Vitória de Guimarães tentaram demovê-lo, mas o maliano mostrou-se irredutível na sua decisão de abandonar o jogo.

Para o presidente da Câmara de Guimarães, o que aconteceu tem de ser visto como um “epifenómeno desportivo”.

“Não estou a relativizar nada”, frisou o autarca socialista, defendendo que a direção do Vitória e as entidades oficiais do desporto e da justiça devem apurar “com justiça” o que se passou.

Reiterou que Guimarães é uma cidade "contemporânea, aberta ao mundo” e que os vimaranenses “são pela universalidade e pela aceitação de todos, independentemente da sua condição, seja ela qual for”.

Formulou votos de que o desporto “seja uma festa permanente” e que o Vitória seja “cada vez maior”, nomeadamente em adeptos e no seu apoio.

Mas, disse ainda, um apoio “dirigido para os valores universais”.

A PSP já identificou várias pessoas suspeitas de dirigirem cânticos e insultos racistas ao futebolista Moussa Marega, disse hoje à Lusa fonte daquela polícia.

A mesma fonte, que não adiantou o número de suspeitos identificados até ao momento, adiantou que a PSP continua as diligências para recolher informações e identificar outros envolvidos nos cânticos racistas.

Segundo a Polícia, a PSP está utilizar todos meios legais ao dispor, como videovigilância e testemunha, para identificar os envolvidos.

A fonte da Polícia de Segurança Pública disse ainda que toda a informação recolhidas é enviada para o Ministério Público (MP) de Guimarães, no âmbito do processo crime, e para a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, que instaurou um processo contraordenacional.