Uma campanha de prevenção rodoviária vai decorrer em novembro para sensibilizar e contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária envolvendo motos, após 150 motociclistas terem morrido em 2019 nas estradas portuguesas.

A campanha “Na estrada seja responsável. Deixe as surpresas para os momentos certos” vai ser lançada no domingo pela organização Bênção dos Capacetes, em parceria com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia de Segurança Pública (PSP) e Câmara Municipal de Ourém.

Em comunicado, a organização Bênção dos Capacetes adianta que a campanha vai decorrer durante todo o mês de novembro.

Na nota, a organização lembra que, ao longo do ano de 2019, morreram nas estradas portuguesas 150 motociclistas, tendo 636 ficado gravemente feridos e 9.010 com ferimentos ligeiros.

A sinistralidade rodoviária é um dos mais graves problemas das sociedades atuais e um problema de saúde pública. A nível mundial é a primeira causa de morte nos mais jovens e a oitava para todas as idades”, salienta a organização.

Esta campanha pretende, segundo a organização,“sensibilizar toda a sociedade para este flagelo, e em particular relembrar os condutores de motociclos da sua vulnerabilidade, que, em caso de acidente, podem sofrer consequências muito graves”.

Para assinalar o lançamento da campanha, a Bênção dos Capacetes, a ANSR, GNR, PSP e Câmara Municipal de Ourém realizaram um vídeo de sensibilização, que contou com a participação da cantora Rita Guerra e de testemunhos de familiares de motociclistas que morreram nas estradas portuguesas.

Os acidentes na estrada não têm de ser mortais. A morte é um preço demasiado alto para pagar por um acidente”, sublinha a organização.