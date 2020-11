O Presidente da República assinalou este domingo o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, lembrando os que perderam a vida e os que sobreviveram a acidentes, e pediu uma aposta na prevenção.

Através de uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "associa-se à celebração dos 25 anos do Dia da Memória, criado pela Federação Europeia de Vítimas da Estrada, e aos 15 anos da sua oficialização enquanto dia mundial pelas Nações Unidas".

Nesta nota, o chefe de Estado lembra, "com tristeza, todos aqueles que perderam a vida nas estradas e que, precocemente, deixaram a dor de uma perda insubstituível nos seus entes queridos".

Mas, neste dia, devemos também homenagear todos os sobreviventes dos acidentes rodoviários, que, com grandes dificuldades, tentam ultrapassar as vicissitudes diárias e reconstruir as suas vidas", acrescenta.