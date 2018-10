As temperaturas vão descer no final desta semana e início da próxima. Em alguns casos, as temperaturas podem chegar a ser negativas. As máximas também vão descer repentinamente no mesmo período, em algumas cidades em cerca de 10 graus.

No ponto mais alto de Portugal Continental, no fim de semana, as temperaturas mínimas chegam a descer da linha neutra, começando a próxima semana com 4 graus negativos, dizem as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nesta altura, já há períodos, durante a noite, de queda de neve para quem vive na Serra da Estrela.

Para sábado, o IPMA diz que os termómetros já podem marcar até três graus negativos.

Trata-se de um arrefecimento global acentuado que vai trazer frio a todo o país. Há possibilidade de chuva em todo o território, embora o litoral beneficie das temperaturas mais amenas.