O coordenador da task force de vacinação contra a covid-19 traçou esta sexta-feira um cenário sobre o processo em Portugal. Henrique Gouveia e Melo admitiu que esta última semana tem sido centrada, sobretudo, na administração de segundas doses da vacina, mas garante que as primeiras doses vão voltar a acelerar em breve.

Estas semana tivémos poucas primeiras doses, porque estamos a dar muitas segundas doses. Vamos ter três a quatro semanas de forte vacinação de primeiras doses", afirmou, referindo-se às vacinas da Pfizer, Moderna e Janssen.

Segundo o vice-almirante, toda a população elegível será vacinada com a primeira dose "dentro de pouco tempo". O coordenador da task force visitou esta sexta-feira um centro de vacinação em Évora.

Questionado sobre as férias dos portugueses, que pode interferir com a vacinação de segundas doses (que têm de ser administradas no local da primeira), Henrique Gouveia e Melo percebe o incómodo, mas lembra que o vírus "não vai de férias".

Temos de por o vírus ao sol, temos de lhe tirar água. Não pode ter poças por onde progredir, e isso é um combate de todos nós", disse, lembrando os profissionais de saúde que "não têm férias".

Segundo o plano do Governo, Portugal deve atingir os 70% de população totalmente imunizada no início de setembro.