Um homem de 64 anos que foi detido no âmbito de um processo de tráfico de estupefacientes, na Mealhada, no distrito de Aveiro, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta segunda-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR refere que o suspeito, que já foi condenado pelo homicídio de um militar da GNR na Mealhada, em 1984, tendo cumprido penas de prisão em Portugal e no estrangeiro, foi presente no dia 21 de fevereiro ao Tribunal Judicial de Aveiro, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa.

O indivíduo foi detido no dia 19 de fevereiro, na sequência de uma investigação iniciada em setembro de 2019, relativa ao tráfico de estupefacientes, tendo sido realizadas buscas num estabelecimento e em viaturas, nos concelhos de Mealhada e Coimbra.

Durante a operação, foram apreendidos diversos objetos relacionados com o corte, pesagem e embalamento de estupefacientes, um sabre, uma adaga, uma catana e diversas munições e cartuchos.

Os militares apreenderam ainda um veículo, dois telemóveis e 885 euros em dinheiro.

A operação teve o reforço da Unidade de Intervenção, do Destacamento Territorial de Anadia, Destacamento de Intervenção de Aveiro, e do Comando Territorial de Coimbra.