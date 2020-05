Um homem de 46 anos, suspeito de tráfico de droga, vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva, depois de ter tentado fugir a uma ação policial e de ter abalroado um carro da GNR da Covilhã, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco esclarece que a detenção foi realizada no concelho da Covilhã, no dia 22, através do Núcleo de Investigação Criminal da Covilhã.

No decorrer de uma ação policial, os militares abordaram uma viatura suspeita parqueada numa zona residencial, sendo que, após ter sido dada a indicação ao condutor para sair do veículo, este desobedeceu à mesma, encetando a fuga e abalroando o veículo onde seguiam os militares", aponta a informação.

A GNR acrescenta que a atuação dos militares "permitiu cessar a tentativa de fuga e proceder à detenção do suspeito", que tinha na sua posse cinco doses de cocaína, que se encontravam dissimuladas no interior de uma bolsa.

Na sequência do sucedido, as autoridades levaram a cabo uma busca domiciliária e outra em veículo, tendo apreendido 2.778 euros em dinheiro, 240 doses de cocaína, avaliadas em mais 16 mil euros, três telemóveis, dois cofres, um veículo, uma balança digital de precisão, um ‘tablet’, uma câmara de vigilância e diverso material para corte, preparação, acondicionamento e consumo de produto estupefaciente.

A GNR aponta igualmente que a operação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Tortosendo, Covilhã e Unhais da Serra e de um binómio cinotécnico do Destacamento de Intervenção de Castelo Branco.