Um homem suspeito de ter ateado pelo menos três incêndios desde o início de julho, no perímetro urbano da cidade de Águeda, no distrito de Aveiro, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta segunda-feira fonte policial.

Segundo a mesma fonte, o suspeito, de 28 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na passada sexta-feira, tendo sido presente no sábado ao Tribunal de Oliveira do Bairro, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa.

Em comunicado, a PJ refere que os incêndios tiveram início através de chama direta e puseram em perigo a vegetação e habitações próximas, só não tendo assumido maiores proporções por terem sido detetados e combatidos numa fase inicial.

Não foi possível determinar qualquer motivação racional ou explicação plausível para a prática dos factos em investigação, existindo indícios que o arguido agia num quadro de alcoolismo”, refere a mesma nota.