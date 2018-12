O Ministério Público de Leiria acusou um homem dos crimes de evasão, violação, furto e coação agravada, na forma tentada, que terão sido cometidos quando fugiu do Estabelecimento Prisional de Leiria em julho.

Numa nota publicada esta quarta-feira na página da Procuradoria da Comarca de Leiria, o Ministério Público (MP) refere que na acusação considerou-se "indiciado que, no dia 10 de julho de 2018, o arguido encontrava-se a cumprir pena de prisão no Estabelecimento Prisional de Leiria, estando colocado em Regime Aberto no Interior".

Nesse dia, o homem "conseguiu sair para o exterior das instalações do referido estabelecimento prisional e colocar-se em fuga".

Cerca de dez minutos depois, junto a uma superfície comercial, que não fica muito longe da cadeia, o suspeito "abordou a ofendida que se deslocava a pé".

Após breve troca de palavras, colocou um braço em volta do pescoço daquela e agarrou-lhe os braços, manietando-a. Ato contínuo, agarrou-a, deitou-a de costas no chão e com a mesma manteve relações sexuais contra a sua vontade", refere a nota.

O arguido retirou ainda 20 euros da carteira da vítima e antes de abandonar o local ameaçou "que a matava se contasse a alguém o ocorrido".

O arguido foi recapturado nesse mesmo dia, ao fim da tarde, por agentes da PSP da Marinha Grande, e conduzido de novo ao Estabelecimento Prisional.

A investigação foi efetuada sob direção do Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da Polícia Judiciária desta cidade.