O Patriarcado de Lisboa apelou ao voto na coligação Basta, no Nós Cidadãos e no CDS-PP, três partidos que são contra o aborto e a eutanásia, com políticas consideradas de “defesa da vida”.

De acordo com o Diário de Notícias, a página de Facebook do Patriarcado publicou, na quarta-feira, um gráfico que mostrava as posições dos diferentes partidos em relação a questões como o aborto, a eutanásia e a prostituição.

O gráfico, feito pela Federação Portuguesa pela Vida, coloca o Basta, o Nós Cidadãos e o CDS como forças políticas "pró-vida" e PS, Bloco de Esquerda e PAN como partidos que não defendem nenhum critério considerado "pró-vida".

Neste gráfico há ainda duas hashtags claras que sugerem o voto nos três partidos considerados de "defesa da vida": #euvotoprovida (eu voto pró-vida) e #avidaem1lugar (a vida em primeiro lugar).

Segundo o DN, o gráfico esteve duas horas online, mas acabou por ser apagado.

Contactado pelo mesmo jornal, o gabinete de comunicação de D. Manuel Clemente admitiu que a publicação foi uma “imprudência”.