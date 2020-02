O médico cardiologista Francisco Morgado foi convidado esta sexta-feirapara explicar o que é a hipotensão arterial e quais são as causas, as consequências e os cuidados a ter com esta situação médica.

O especialista afirmou que o organismo tem múltiplos mecanismos para controlar a pressão arterial. Estes mecanismos podem estar regulados por cima - em casos de hipertensão - e podem ser regulados por baixo - em casos de hipotensão.

É preciso dizer que, por vezes, a hipotensão, registados em casos súbitos de desmaio ou tonturas, podem estar associados a outras causas", disse Francisco Morgado, sublinhando que existem causas, como a arritmia cardíaca é uma das causas que podem levar à hipotensão.

O médico explicou que existem fármacos relacionados com a hipotensão, como antidepressivos, medicamentos para a diabetes, ou mesmo médicos contra a hipertensão.

A hipotensão arterial faz com que o sangue demore mais tempo a chegar aos órgãos vitais, como o cérebro, e pode dar origem a enjoos e desmaios.

Um problema que afeta cerca de 3% da população e o primeiro passo no diagnóstico é "saber ouvir o corpo".

A pessoa tem de perceber que tem a tensão baixa e que em determinadas situações vai sentir-se mais prostrada, mais tonta", afirma o médico.

A pressão arterial ideal deve ser inferior a 120/80. Acima destes valores acresce o risco de doença coronária ou acidente vascular cerebral.

O cansaço, sonolência, náuseas, vertigens, dores de cabeça ou palidez são alguns dos sintomas a que a população deve estar atenta.

Uma boa hidratação, evitar estar muito tempo em pé parado, ou mexer os dedos dos pés são algumas recomendações para colocarnormalizar os valores da pressão arterial.