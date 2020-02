A TVI teve acesso a informações que revelam como o juiz Rui Rangel conseguia chegar aos processos, no alegado esquema de corrupção em que é suspeito de receber subornos em troca de decisões judiciais que tomava, diretamente ou por influências, que prometia mover junto de colegas.

Durante a investigação, foram detetadas mensagens trocadas com o antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa.

Henrique Machado, editor de justiça da TVI, garante que os factos tornados públicos acerca dos benefícios trocados entre Rui Rangel e o juiz desembargador Luís Vaz das Neves colocam em causa o Tribunal da Relação, levam ao descrédito da justiça portuguesa e coloca em causa em “pilar essencial da democracia”. O jornalista avança ainda que existem ainda mais dois magistrados que podem vir a ser suspeitos formais na operação Lex, entre eles Orlando Nascimento.

O que revelamos leva ao descrédito absoluto da nossa justiça”, realça Henrique Machado.

Garcia Pereira considera que, caso se comprovem, as suspeitas de que Rangel poderá ter beneficiado da cumplicidade do próprio presidente do Tribunal da Relação são algo “gravíssimo”. Ainda assim, o advogado garante que se rege pelo princípio da presunção de inocência e, como tal, Rui Rangel é inocente até que sejam comprovados os factos em tribunal.

A comprovar-se, isto é gravíssimo”, reitera Garcia Pereira.

Sofia Matos realça as notícias, avançadas pela TVI, que ferem o nome da justiça não podem ser vistas como algo comum ou como uma generalidade. A advogada lembra que há um imenso leque de bons juízes em Portugal e que não se pode generalizar a partir deste caso. Ainda assim, Sofia Matos garante que, a serem verdade, os novos factos revelados, sobre a operação Lex, “são uma vergonha para a justiça portuguesa e uma calamidade para a nossa democracia”.

Isto é uma vergonha para a justiça portuguesa, uma calamidade para a democracia”, garante Sofia Matos.

Paulo Saragoça da Mata revela que é defensor de um dos envolvidos no processo Lex e ainda que conheceu os dois juízes desembargadores envolvidos nos novos factos revelados pela TVI. O advogado garante que, caso se confirme a veracidade, estas novas revelações ferem não só a justiça, mas também o país e os cidadãos portugueses.