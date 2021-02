Um cidadão português, condenado e procurado em Portugal, desde 2015, por tráfico de droga, foi detido em São Paulo pela Interpol, anunciou na sexta-feira a Polícia Federal (PF) brasileira.

Sem divulgar a identidade do português, a PF, que representa a Interpol no Brasil, indicou que a detenção ocorreu na segunda-feira no município de Itaquaquecetuba, em São Paulo, de acordo com um comunicado.

O português integra a lista de 12 procurados internacionais detidos este ano no Brasil pela PF, através de uma estrutura de cooperação internacional.

Nesta semana, foram detidos três cidadãos no estado de São Paulo e um no Rio Grande do Norte, sendo que todos eram procurados internacionalmente por tráfico de drogas.

Na terça-feira, em Araçariguama (São Paulo), foi detido um italiano condenado e procurado em Itália, desde 2018, por tráfico internacional de cocaína e haxixe.

No dia seguinte, em Natal (Rio Grande do Norte), as autoridades brasileiras detiveram um britânico, procurado desde 2016, em Espanha, por tráfico de droga, transportada entre território espanhol e o Reino Unido em veículos roubados.

Já na sexta-feira foi efetuada, na cidade de São Paulo, a detenção de uma sul-africana procurada no Uruguai, desde 2018, por tráfico de cocaína por via postal.

Todas as detenções ocorreram em cumprimento de mandados de prisão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os presos agora permanecerão à disposição do STF, responsável por decidir sobre as suas extradições para os respetivos países onde são procurados", acrescentou a PF.