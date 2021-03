O Pingo Doce e o Recheio Cash & Carry estão a eliminar os microplásticos dos seus produtos de marca própria das categorias de higiene pessoal, cosmética e detergentes, num total de 520 artigos, anunciou hoje a empresa.

No Pingo Doce, os microplásticos foram retirados de 321 produtos das gamas Be Beauty, Cuida Bebé, SKINO e UltraPro, enquanto no Recheio a eliminação incidiu sobre 199 artigos das marcas próprias MasterChef e Amanhecer”, refere a cadeia de distribuição alimentar em comunicado.