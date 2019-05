A Fenprof afirmou, esta terça-feira, que pode avançar com ações de luta na rua, nos tribunais e com greve às avaliações, caso não seja aprovada nenhuma das propostas que consagre a contagem integral do tempo de serviço aos professores.

Caso nenhuma das propostas seja aprovada na Assembleia da República, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) promete que "a campanha eleitoral para as legislativas vai ser marcada em muitos locais pelo 9A 4M 2D [nove anos, quatro meses e dois dias - o tempo congelado]", disse o secretário-geral daquela organização sindical, Mário Nogueira, em conferência de imprensa em Coimbra.

Mário Nogueira avançou ainda com a possibilidade de uma greve dos professores às avaliações a partir de 6 de junho, sendo que o pré-aviso de greve pode ser entregue até 22 de maio.

Para 5 de outubro, Dia Mundial do Professor e um dia antes das legislativas, os professores também estarão nas ruas, vincou o dirigente sindical.

A Fenprof pretende ainda avançar com outras iniciativas para dar visibilidade à luta dos docentes, nomeadamente na Volta a Portugal de bicicleta.

Vai ter escrito nas estradas não é ‘Viva Gamito', é 9A 4M 2D", vincou, referindo que há também a possibilidade de avançar para os tribunais, nomeadamente contestando a discriminação dos professores do continente em relação à Madeira e aos Açores, em que todo o tempo de serviço congelado foi contado.

Durante a conferência de imprensa, Mário Nogueira apelou a uma "articulação" entre os cinco partidos com propostas para a contagem integral do tempo de serviço aos professores (PSD, CDS-PP, PCP, Os Verdes e BE).

A pior solução das cinco propostas em cima da mesa era incomparavelmente melhor ao decreto-lei do Governo", que reconhece apenas dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço congelado, salientou.

Mário Nogueira deixou ainda várias críticas ao Governo e ao primeiro-ministro, António Costa, classificando de "lamentável" e "triste" o facto de o líder do executivo ter um discurso "destinado a isolar os professores e a pôr a população contra os professores".

Nós não vamos baixar os braços. Os professores não vão desistir de lutar", asseverou, protestando ainda por nunca haver "dinheiro para quem trabalha".

O problema, notou, "é que quando é preciso dinheiro para a banca há aos milhares de milhões, quando é preciso dinheiro para alimentar as PPP (Parcerias Público-Privadas) há às centenas de milhões".

O dirigente sindical notou também incoerência na posição do PS no continente e na Madeira e nos Açores.

Na Madeira, onde o PS, sendo oposição, votou pela contagem integral e, nos açores, onde o PS tem a maioria absoluta no Governo Regional a consagração dessa medida "foi anunciada como grande medida para a região em 2019", frisou.

Mário Nogueira acusou ainda António Costa de estar a deturpar dados para "virar os portugueses contra os professores", nomeadamente nos números avançados sobre o custo da contagem integral do tempo de serviço.