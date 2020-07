O Serviço Regional de Saúde dos Açores vai ser reforçado este ano com 579 profissionais, de todas as carreiras, anunciou a secretária regional da Saúde, na Assembleia Legislativa Regional.

Citada em nota de imprensa, Teresa Machado Luciano adiantou que este ano “já foram contratados 179 profissionais” e vão ser contratados ainda este ano “mais 400 profissionais nas diferentes áreas, entre médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos, psicólogos, técnicos superiores e assistentes operacionais”.

A governante referiu que o concurso para contratação dos médicos de Medicina Geral e Familiar que terminaram a sua especialidade em abril “já está em curso”.

Já o concurso para médicos em formação nas especialidades hospitalares “foi suspenso, mas já está na sua fase final”, apontou a responsável pela tutela.

Quanto às valorizações remuneratórias dos enfermeiros e dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, Teresa Machado Luciano afirmou que o processo deverá estar concluído em agosto.

Ainda hoje deu entrada no parlamento açoriano um projeto de resolução do CDS-PP que recomenda a contabilização do tempo de serviço da carreira de técnico superior de diagnóstico e terapêutica na região, “atribuindo um ponto e meio de avaliação por cada ano de serviço, entre 2009 e 2018, independentemente do tipo de vínculo laboral estabelecido e da existência de avaliação”, dizia a iniciativa.

A titular da pasta da Saúde lembrou que a pandemia de covid-19 obrigou à alteração do plano de deslocações de profissionais às ilhas sem hospital, mas foram garantidos cuidados através de “telemedicina, em várias especialidades, nomeadamente na cardiologia”.