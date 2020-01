Já alguma vez recebeu uma mensagem no seu telemóvel a anunciar falsas promoções? E sobre concursos que prometem mundos e fundos? No “Livro de Reclamações” desta terça-feira, analisamos as burlas que se fazem enviando mensagens para os telemóveis.

As burlas online são um crime cada vez mais comum. São vários os esquemas usados: desde mensagens a dizer que tem uma fatura de luz em atraso, a falsos questionários de satisfação, onde, por apenas 1€, nos habilitamos a um concurso também ele imaginário. Registe os nossos conselhos para não ser enganado.

Seja através de telemóvel ou on-line, os esquemas são vários e é cada vez mais difícil conhecer o rosto destes burlões que se escondem atrás de um ecrã de um computador que podem estar em qualquer lugar, até China.

A solução é: perante uma suspeita, não responda.