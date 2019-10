No livro de reclamações desta semana vamos conhecer uma estrada sem dono, em Loures. Parece mentira, mas é verdade: são os moradores e os condutores que sofrem as consequências.

Eugénio e o Samuel são vizinhos da estrada sem dono e vivem junto a uma curva perigosa. Vários carros já se despistaram nesse local e acabaram no quintal da casa. Sempre que chove, têm medo de sair à rua e já ão sabem a quem recorrer. Também os condutores que sofrem acidentes devido ao mau estado da via desesperam por respostas: quem rebentou um pneu do carro devido a um buraco não tem quem assuma os custos, mais de um ano depois.

Milhares de carros circulam diariamente na estrada, que serve de acesso ao MARL e é um ponto negro que não consta das listas oficiais. Nos últimos cinco anos, os bombeiros registaram dezenas de acidentes e os números estão longe da realidade.

A TVI teve duas entrevistas agendadas com um vereador da câmara de Loures e ambas foram desmarcadas pela autarquia. Também pedimos uma entrevista à infraestruturas de Portugal, mas nunca obtivemos resposta.