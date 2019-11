Portugal está no topo da lista dos países onde mais se utiliza carros elétricos. Os motivos são vários: o consumo é muito mais barato do que um carro tradicional, exigem menos manutenção e são verdadeiros “amigos do ambiente”.

Onde está então o problema? Na rede pública de carregamento, que apresenta falhas, todos os dias.

A rede, mais conhecida como rede MOBI.E, pode deixar qualquer um “apeado” e quem o diz, são os utilizadores.

A aplicação é duvidosa e, para além disso, as queixas sobre a linha de apoio são várias.

A TVI fez o teste. Em Lisboa, tentámos carregar um veículo, e fomos até um posto que, segundo a aplicação, tinha dois carregadores prontos a utilizar. Quando lá chegámos fomos surpreendidos: ambos estavam avariados.

Tentamos falar, várias vezes, com a MOBI.E, mas na empresa nunca ninguém esteve disponível para responder às nossas perguntas.