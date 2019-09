Manuel Salgado, o polémico vereador do Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, está a ser investigado por crimes económicos. O inquérito está pendente na nona secção do DIAP de Lisboa que investiga a criminalidade económica e financeira, incluindo corrupção e tráfico de influências

A TVI sabe que o inquérito resulta de pelo menos duas denúncias contra o vereador nos anos de 2017 e 2018.

Esta quinta-feira, avançamos com uma investigação sobre uma urbanização de luxo já com licenciamento, que vai nascer em Lisboa, numa zona de terrenos instáveis, com historial de deslizamentos e por onde passa um rio subterrâneo.

Um projeto que Manuel Salgado aprovou sozinho, ignorando os pareceres dos técnicos para quem a competência era do executivo da Câmara Municipal. A urbanização que está aqui em causa, é de um milionário francês que está a investir milhões em Portugal.

Esta investigação da TVI mostra todas as provas que confirmam que este projeto é um poço de irregularidade que até pode colocar em sério risco os edifícios vizinhos e que conta com a conivência de Fernando Medina, presidente da autarquia.

Contactada a proprietária do terreno, a VGPT Portugal, diz que trabalha com técnicos idóneos que garantem a segurança das escavações e a estabilidade dos edifícios circundantes. Esses mesmos técnicos não reconheceram um risco acima do normal para a zona, pelo que não viram necessidade de realizar um estudo hidrogeológico.