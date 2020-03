Não estão a ser testadas todas as pessoas que tiveram contacto com infetados com Covid-19 e apresentem sintomas.

Ao contrário do que tem sido dito pelo Governo, há falta de testes e de reagentes para fazer despistes e só estão a ser testados os casos suspeitos com sintomas mais graves.

O diretor de Saúde Pública de Lisboa admite que os números reais de infetados podem ser maiores do aqueles que são apresentados ao país.

A TVI teve acesso a gravações áudio da Unidade de Saúde Pública que provam estas falhas no Serviço Nacional de Saúde.