O programa "Ana Leal" desta quinta-feira mostra a história de Inácio Fiedeiro, um sem-abrigo que, outrora, conviveu com as mais altas figuras do Estado português.

A equipa de reportagem acompanhou durante vários dias a vida deste homem e mostra agora a sua história comovente e surpreendente, que é, ao mesmo tempo, um murro no estômago.

Uma mente brilhante no mundo da psicologia, Inácio foi professor, investigador e escreveu artigos científicos publicados em livros.

Chegou mesmo a estar casado com a atual secretária de Estado dos Assuntos Europeus com quem teve dois filhos. Mário Soares foi padrinho desse casamento.

Hoje, é um sem-abrigo à procura de um caminho.