A proibição de circulação entre concelhos na semana da Páscoa vai começar mais cedo. O Governo alterou, esta quarta-feira, o decreto para este fim de semana, passando a ser proibido circular a partir das 00:00 de sexta-feira.

"É proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 20:00 h de sexta-feira e as 05:00 h de segunda-feira e, diariamente, a partir do dia 26 de março, sem prejuízo das exceções previstas no artigo 11.º do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, as quais são aplicáveis com as necessárias adaptações", lê-se na nota.