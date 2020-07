O desabamento do teto de um edifício provocou hoje quatro desalojados, sem provocar feridos, em Silves, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

O desabamento ocorreu “num edifício já antigo, de primeiro andar”, e “provocou quatro desalojados”, que ficaram a cargo dos serviços de Proteção Civil e Ação Social municipais da Câmara de Silves, disse a fonte do CDOS à agência Lusa.

O alerta para o desabamento foi dado às 11:26 e estiveram no local equipas de socorro dos Bombeiros de Silves, da GNR e do serviço municipal de Proteção Civil, acrescentou.

Fonte da Câmara de Silves confirmou à Lusa que se “tratou da queda de um telhado”, numa “pensão privada” na cidade, garantiu que “não há feridos a registar” e adiantou que os desalojados são um casal e dois outros homens, sem qualquer ligação, que ocupavam quartos” no edifício.

A mesma fonte referiu que um dos homens agora desalojados já estava a ser acompanhado pelos serviços sociais por ter poucos meios de subsistência e já foram “encetados contactos com a Segurança Social para garantir a estadia deste senhor”.

A situação dos restantes está a ser acompanhada, enquanto se verifica se têm alternativa de alojamento junto de familiares ou se é necessário encontrar outra solução, acrescentou.

A fonte da autarquia disse ainda que o local foi isolado, enquanto as equipas de engenharia da Câmara e os bombeiros verificam as condições de segurança no local, e garantiu que o edifício em causa “não estava sinalizado com nenhuma deficiência”, pelo que ainda “se desconhece as causas” do desabamento.