A 20 de outubro de 2017, o Governo decidiu, em Conselho de Ministros, criar "um Programa de Proteção de Aglomerados Populacionais e de Proteção Florestal, designado 'Aldeia Segura'", gerido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O objetivo é, desde 2018, oferecer medidas de proteção e criar estratégias preventivas em caso de incêndios nas povoações. No âmbito deste programa, a Proteção Civil encomendou estes kits a uma empresa que acreditou que faziam parte de uma medida de merchandising e não para uso em contexto real de incêndio.

A empresa em questão é a Foxtrot – Aventura, Unipessoal Lda, dedicada à "animação turística, nomeadamente turismo de natureza", segundo informação constante no Portal da Justiça. De acordo com a Sábado, a Foxtrot pertence a Ricardo Peixoto Fernandes, marido de Isilda Silva, presidente de junta em Guimarães, do Partido Socialista.

Apesar de dedicar-se à animação turística, que tem como fim a "exploração de parque de campismo e caravanismo, (...) estabelecimentos de restauração e de bebidas, nomeadamente bares e restaurantes, (...) de mini mercado e ao comércio, importação e exportação de produtos alimentares, bebidas e tabaco", foi a esta empresa que a Proteção Civil decidiu comprar os kits e as golas de proteção.

A Foxtrot foi criada em outubro a 18 de dezembro de 2017 e desde então tem apenas dois contratos, celebrados em apenas uma semana: a 13 e 20 de junho de 2018 vendeu à Proteção Civil quase 330 mil euros em golas e kits de proteção.

De acordo com o Portal BASE, o primeiro contrato celebrado a 13 de junho entre a Foxtrot e a ANPC refere-se à compra de 70 mil golas, a entregar em 30 dias, por 125.705 euros. O representante da Proteção Civil foi Carlos Mourato Nunes, cuja filha foi nomeada para o Governo em novembro do ano passado.

Uma semana mais tarde, a 20 de agosto, a ANPC volta a celebrar um contrato com a Foxtrot para a aquisição de "15 mil kits de auto proteção no âmbito dos programas 'Aldeia Segura' e 'Pessoas Seguras'", a entregar no prazo de 30 dias, no valor de 202.650 euros.

Ministro considera "irresponsável e alarmista" notícia sobre golas antifumo

Entretanto, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou ser “irresponsável e alarmista” a notícia sobre as golas antifumo com material inflamável distribuídas no âmbito do programa "Aldeias Seguras".

O ministro sublinhou a importância do programa que está em curso em mais de 1.600 aldeias do país, assegurando que a distribuição das golas antifumo não põe em causa nem o projeto nem a segurança das pessoas.

Confrontado pelos jornalistas sobre o facto de as golas serem feitas com material inflamável, o responsável começou por dizer: "não me vai pedir para falar das boinas da GNR".

Eduardo Cabrita recusou-se a responder sobre o objetivo da distribuição destas golas com material inflamável, bem como o que as populações devem fazer com elas".