O secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, afirmou, este domingo, que não faz sentido algum dizer-se que o Governo está a querer desprestigiar os bombeiros e adiantou que só este ano foram criadas 120 equipas de intervenção permanente.

Isso é impensável, não faz nenhum sentido. Dizer que estamos a querer desprestigiar os bombeiros voluntários, de forma nenhuma. Se alguns acham que estamos a desconsiderar as associações humanitárias, nunca nenhum Governo, desde que foram criadas as equipas de intervenção permanente, criou tantas equipas num só ano. Este ano, criámos 120 equipas de intervenção alojadas, estruturadas nas associações humanitárias" , afirmou José Artur Neves.

O governante, que se deslocou a Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, para participar no 70.º aniversário dos bombeiros locais, adiantou que no próximo ano vão ser criadas mais 40 equipas de intervenção permanente.

Já sobre a contestação à reforma na área da proteção civil, explicou que um dos pontos que tem merecido críticas por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) tem a ver com um comando autónomo dos bombeiros e que, no seu entendimento, o Governo não está a responder a essa exigência.

Ora, nós, no diálogo que temos estabelecido com a Liga, porventura teremos que corrigir alguns dos pressupostos. Mas, o que nos pediram foi que entregasse um comando autónomo aos bombeiros de Portugal. E entendemos criar dentro da nova organização da autoridade nacional um comando autónomo dos bombeiros e com orçamento autonomizado, dentro do orçamento da Autoridade Nacional da Proteção Civil", explicou.